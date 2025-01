Inter-news.it - UFFICIALE – Kamate ritorna dall’AVS e l’Inter lo manda in Serie B

Leggi su Inter-news.it

Nuova avventura ma in Italia per, che in estate era stato ceduto in Portogallo all’AVS.logiocare inB. Nuova esperienza.COMUNICATO– “FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società AVS Futebol SAD dell’attaccante classe 2004 Issiaka. Contestualmente ne comunica il trasferimento a titolo temporaneo al Modena fino al termine della stagione”.ha richiamato il proprio attaccante, ceduto in estate in prestito in Portogallo, e lo hato inB italiana e precisamente al Modena. In cadetteria, i nerazzurri potranno dunque visionarlo da vicino.inB come Esposito e Akinsanmiro:potrà visionarlo da vicinoNUOVA ESPERIENZA – Nello stesso campionato cadetto,potrà sfidare i suoi ex compagni nella Primavera nerazzurra, ossia Francesco Pio Esposito, che oggi milita allo Spezia, ed Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria.