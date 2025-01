Ilgiorno.it - Trasporti disabili interrotti: "È un abuso"

"Undi potere e una mancanza di rispetto per le famiglie in difficoltà". Lo denuncia la minoranza, dopo il consiglio comunale straordinario che ha visto al centro la sospensione del servizio di trasporto per. "Il sindaco ha fatto sgombrare l’aula consiliare dalla forza pubblica" ricordano i consiglieri. Il consiglio era stato convocato su richiesta delle minoranze per discutere la controversa decisione di interrompere il servizio di trasporto per, introdotta dall’Assessorato ai Servizi Sociali durante il periodo natalizio. "Il regolamento approvato non legittimava in alcun modo l’interruzione del trasporto dei cittadini in stato di necessità", ha dichiarato il consigliere di minoranza Adorno Marazzina, aggiungendo che "semmai ne avvalorava l’utilizzo regolando le forme di compartecipazione economica, a cui le famiglie si sono sempre dette disponibili".