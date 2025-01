.com - Terza Categoria / Inizia il girone di ritorno: il programma della sedicesima giornata

Leggi su .com

L’Apiro torna a Jesi per stabilire le gerarchie, il Largo vuole tornare ad esser grande contro il Poggio San Marcello, l’Albacina in trasferta contro la Spes e il Real Sassoferrato contro la Junior Osimana, Atletico 2008 e Maiolati Pianello cercano conferme e Polverigi-Valle Del Giano è una sfida ad alta intensità. NelE l’AC Appignano in trasferta a Sforzacosta per inseguire i playoffVALLESINA, 31 GENNAIO 2025-al giro di boa, con la primadeldiinquesto fine settimana. Le prime quindici gare hanno aperto le porte ad una seconda parte di stagione che si preannuncia entusiasmante, a cominciare da questo sedicesimo turno.Sugli scudi l’Urbanitas Apiro, che ha chiuso un granded’andata al primo posto a 33 punti espugnando di misura il Mosconi.