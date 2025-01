Lanazione.it - Tempo di stand up comedy con Andrea Paone

Uno spettacolo sui nostri pregiudizi, su quelli degli altri verso noi italiani, ma anche le conseguenze dell’uso di droghe e le illusioni dell’amore. Ridere e ragionare sul viaggio attraverso il black humor è ciò che sta alla base di ‘Globetrotter’ il nuovo spettacolo diupche il comicoporta in scena domani sera a Firenze. L’appuntamento è per le 21 al Reinassance ’Renny’ Club di Firenze di via Baracca. Uno sguardo ironico e spietato, quindi, sul sogno americano e sui preconcetti, che lui stesso ha vissuto viaggiando in tutto il mondo con il suo spettacolo ‘Divergente’, e che tornerà a visitare nei prossimi mesi proprio grazie al nuovo tour tra Europa, Canada e Stati Uniti. Uno show divertente e pungente, sagace e capace di far riflettere sulle contraddizioni, quello di domani sera, che sarà aperto dall’opening act di Lorenzo Russo.