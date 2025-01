Liberoquotidiano.it - Stefano De Martino in versione Re Mida, clamoroso su Rai 2: ecco fino a dove si è spinto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Stasera tutto è possibile) Ormai secondo alcuni sondaggi è di gran lunga più popolare di Belen ed è entrato nel cuore delle famiglie italiane. Ma, al di là delle ricerche,Desta riuscendo in un'impresa ritenuta molto ardua. La presa sul target è talmente forte che il pubblico lo segue da una rete all'altra. Una caratteristica molto rara in tv, appannaggio solo di pesi massimi come Michele Santoro, Fabio Fazio, Maria De Filippi, Enrico Mentana, Lilli Gruber. Martedì sera, nonostante la serrata concorrenza di talk incendiati dalla coda giudiziaria della vicenda Almasri, lo showman campano con la prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2 ha raggiunto 2.