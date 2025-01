Sguardo di Telemaco in Cammini Ora si alza il sipario a Riomaggiore

Leggi su Lanazione.it

Un tema che è storia dell’umanità, del singolo, ma anche potente metafora e modo ideale per descrivere la magia della Liguria di Levante: è incentrata sui ’’ la terza edizione del progetto del Teatro Pubblico Ligure ’Lodi’, ideato per il Comune di, nel cui territorio si svilupperà coinvolgendo tutti coloro che avranno racconti da condividere.passo dopo passo. Con la direzione artistica di Sergio Maifredi e la drammaturgia di Massimo Minella, la rassegna si svilupperà in fasi diverse, partendo con quella in programma fino a marzo dedicata alla raccolta delle testimonianze da condividere. Questo archivio vivente da aprile a maggio diventerà il cuore delle storie messe nero su bianco, con tanto di confronto con la comunità nel corso di incontri pubblici.