Rivolta e tensioni in cella. Detenuti inneggiano ad Hamas

Era appena stato servito il vitto quando due, uno di origine marocchina e l’altro tunisina, avevano scagliato il vassoio fuori dalla loroin segno di protesta incitando gli altridel reparto a creare disordini e inneggiando a voce alta "", il movimento terroristico che controlla la striscia di Gaza, e "a morte lo stato di Israele". Era il 22 ottobre del 2023, appena due settimane dopo l’attacco dia Israele avvenuto il 7 ottobre 2023 e pianificato con il supporto di altri gruppi terroristici palestinesi. Teatro dellail carcere di Montacuto. A 15 mesi dai fatti la Procura di Ancona ha chiuso l’indagine a carico dei due stranieri, un marocchino di 46 anni e un tunisino di 42 anni (in carcere per droga), e anche di un italiano di 41 anni, campano. I primi due sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere in concorso per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, mentre l’italiano è accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e danneggiamento aggravato.