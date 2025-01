Sport.quotidiano.net - Rimini alla prova del fattore campo. Tre sfide per riconquistarsi il ’Neri’

Perugia e Ascoli per dimostrare che il ’Romeo Neri’ può diventare amico. Ma non solo. Ilsa quanto i prossimi 180 minuti in casa saranno fondamentali. Anzi, sa bene quanto lo saranno i prossimi 270, se alle due gare consecutive alin campionato ci si aggiunge quella che arriverà subito dopo, in Coppa Italia (la semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell’andata), contro il Trapani. Tre partite in undici giorni che serviranno davvero a misurare la temperaturasquadra di Buscè. Che nell’ultimo periodo ha dimostrato di non godere esattamente di buona salute. I primi passi verso la risalita occorrerà farli pensando al campionato. Il, dopo il -2 di penalizzazione, ha ridotto il proprio vantaggio sulle prossime due dirette concorrenti. La classifica oggi dice esattamente +2 sul Perugia e +3 sull’Ascoli.