Liberoquotidiano.it - "Può abbassare la musica?". E il balordo si scatena: capotreno massacrato

Insultati e picchiati solo per avere chiesto diil volume del telefonino. Questo è quanto accaduto a 2di Trenitalia mercoledi verso le 11 del mattino. Il frecciarosssa 9724 stava viaggiando regolarmente quando alcuni passeggeri hanno segnalato a unche la suoneria di un uomo sui 35 anni era troppo alta. Immediatamente il dipendente delle ferrovie ha cortesemente chiesto al viaggiatore diil volume. Inizialmente l'uomo sembra aver capito e obbedisce alla richiesta delche infatti si allontana per continuare il suo lavoro. Passano pochi istanti e il 35enne ricomincia a infastidire le persone a bordo alazando ancora di più il volume della. Ilraggiunto da una collega ha quindi continuato per qualche minuto a cercare di convincere il trasgressore.