Pronostici Serie B 1 febbraio | digiuno interrotto dopo oltre tre mesi

B, il Sassuolo ospita la sorprendente Juve Stabiala sconfitta di La Spezia mentre la Samp ha una grossa occasione per tornare a vincere. Lo Spezia, una settimana fa, ha scombinato i piani del Sassuolo, che già pregustava la fuga in caso di vittoria contro i bianconeri al “Picco”. In Liguria i neroverdi hanno incassato la terza sconfitta stagionale, tornando a perderetre successi di fila: una prestazione insolitamente sottotono da parte della corazzata di Fabio Grosso, abbattuta da una doppietta di Vignali (2-1).B 1tre(Lapresse) – Ilveggente.itIl Pisa, adesso, è di nuovo alle calcagna – il vantaggio nei confronti dei nerazzurri è di soli 2 punti – ed i toscani potrebbero addirittura effettuare il sorpasso battendo a domicilio il Palermo (nel momento in cui scriviamo gli uomini di Pippo Inzaghi non sono ancora scesi in campo nell’anticipo di giornata con i rosanero).