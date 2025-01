Bergamonews.it - Pro Palestina riuniti davanti a Palazzo Frizzoni: “Nessuna risposta dall’amministrazione, solo silenzio”

Bergamo. Continua la bagarre tra Rete Bergamo per lae il Comune di Bergamo; dopo lo scontro durante l’ultimo Consiglio Comunale, culminato in proteste e allontanamenti dall’aula di alcuni esponenti, il gruppo si è riunito nel tardo pomeriggio di venerdì 31 gennaio in Piazza Matteotti, per far sentire un’altra volta la propria voce sul conflitto in Medio-Oriente.“Da mesi chiediamo alla sindaca e alla giunta un confronto sul tema, ma l’unicaricevuta finora è stata un assordante”, recita così un breve estratto della lettera consegnata durante la riunione a, avvenuta il 28 gennaio, appena dopo la Giornata della Memoria (altro aspetto rimarcato nella lettera) e ribadita quest’oggi sui social.Secondo i manifestanti sono già due le occasioni e tentativi di contatto con la sindaca andati a vuoto, senza contare quello di martedì28 gennaio: una datata 27 giugno 2024 e l’altra il 28 ottobre con la volontà di un incontro per chiarire le posizioni del governo.