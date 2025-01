Formiche.net - Perché l’Europa deve rivedere la sua strategia spaziale nell’era Musk. L’analisi di Bianchi

Leggi su Formiche.net

“Non ci hanno visto arrivare.”, la frase che un noto esponente politico proferì vincendo elezioni interne al proprio partito per descrivere, in maniera efficace, la scarsa capacità dell’establishment di leggere con chiarezza i segnali di cambiamento.“Non lo abbiamo visto arrivare.”,, in effetti, nessuno in Europa si è accorto del cambiamento epocale che il tycoon sudafricano ha portato nel mondo, relegando(e non solo) a un ritardo tecnologico dell’ordine di cinque/dieci anni in due settori, veri motori della space economy, i lanciatori e le telecomunicazioni.Ingiusto, però, addossare genericamente tutte le colpe di questa debacle al. Ricordo sempre, a me stesso per primo, che la competenza dell’Unione europea nel settore spazio è competenza condivisa, non esclusiva, per cui la Commissione, l’Esa e i vari organismi europei, fanno quello che le nazioni consentono/stabiliscono/autorizzano.