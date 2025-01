Secoloditalia.it - «Per la guerra nucleare»: i satelliti rivelano la costruzione di un’enorme base militare vicino Pechino

La rivelazione arriva ancora una volta dalle immagini satellitari: la Cina, secondo quanto rivelato dal Financial Times, starebbe costruendo una enormenei dintorni di. Qualcosa paragonabile al Pentagono, ma potenzialmente dieci volte più grande. La struttura, secondo fonti dell’intelligence Usa citate dal quotidiano, servirebbe come comandoper Xi Jinping in tempo di, anche.Il cantiere di una enormerilevato daiIl Financial Times ha ottenuto le immagini allo studio degli 007. Vi si vede un cantiere di circa 600 ettari, che sorge a 30 chilometri sudovest dal centro di. Gli scavi sono stati individuati come così profondi da far pensare alladi un bunker, anzi un “super bunker”, che secondo gli esperti militari dovrebbe servire a proteggere i vertici militari e politici cinesi in caso di conflitto.