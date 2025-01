Sololaroma.it - Parma-Lecce, Streaming gratis: dove vedere la Serie a in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Si accendono i riflettori sulla 23ª giornata diA che prenderà il via con una classica lotta per la salvezza.saranno le due squadre che si affronteranno nell’anticipo di venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 20:45. Un match delicato che potrebbe portare una delle due squadre a prendere momentaneamente un sospiro di sollievo dalla zona retrocessione. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta: ilha infatti perso contro il Milan al Meazza, perdendo la concentrazione proprio nei minuti finali, in cui Chukwueze è riuscito a bucare la rete di Suzuki, portandosi a casa 3 punti in rimonta. Ilinvece ha subito una sconfitta plateale per mano dell’Inter in Via Del Mare. Gli uomini di Giampaolo dovranno tornare a convincere per poter avere più chances di permanenza inA.