Parma-Lecce 1-3, Krstovic e Pierotti la ribaltano: Pecchia in zona retrocessione

La ventitreesima giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo tra, terminato con la vittoria per 2-1 dei salentini. Dopo quella con il Milan subisce una nuova rimonta la formazione di casa, passata in vantaggio con Valeri prima di venire ribaltata dae dalla doppietta di. I salentini salgono a quota 23 punti, mentre subisce un nuovo brutto stop, che scivola in piena, il racconto del matchLa gara del Tardini parte subito in modo frizzante, con la fase di studio tra le due squadre che dura pochissimo lasciando spazio a qualche errore tecnico di troppo ma anche diverse occasioni. La prima emozione porta la firma del, conche viene steso in area da Suzuki ma il gioco viene fermato per un fuorigioco dell’attaccante montenegrino.