Quotidiano.net - Papa Francesco e il foulard ecosostenibile per la Giornata mondiale dei bambini

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 gennaio 2025 – Unrealizzato in filato di ortica e tinto con pigmenti naturali, simbolo di un progetto speciale a sostegno di una nobile causa. È l’accessorio realizzato dal maestro Claudio Cutuli, attento alla sostenibilità, all’utilizzo di tessuti ecologici e tinte naturali, per ladei. Cutuli lo ha poi consegnato a. L’iniziativa nasce dalla sensibilità di Cutuli verso le politiche dei minori e dalla sintonia con il Pontificio comitato per ladei. Unche veicola un messaggio profondo: il legame che unisce idi tutto il mondo, una unione che la Chiesa difende e promuove attraverso la pace, l’amicizia e l’amore reciproco. L’intento del maestro Cutuli è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di difendere i diritti deiin tutto il mondo, invitando a riflettere sulla necessità di costruire un mondo più giusto e in armonia.