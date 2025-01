Metropolitanmagazine.it - Muore a 15 anni una studentessa di Cremona investita da un bus, per il 118 morta sul colpo

La tragedia è di questa mattina alle 7:40: unadidi soli 15da un bus. Per i soccorritori del 118 non c’è stato niente da fare, l’impatto è stato talmente violento che la ragazza èsul. Il conducente del bus, che viaggiava carico di studenti, è illeso. Il 55enne è stato portato via sotto choc.dida un bus: aveva 15Sul posto le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, che sarebbe avvenuto nei pressi del semaforo per l’attraversamento. L’impatto, stando anche a quanto riportato, sarebbe stato inevitabile. Abbiamo sentito un rumore forte, sordo, un botto”, hanno raccontato alcuni ragazzi che viaggiavano sul pullman. Quest’ultimo ora è sotto sequestro. Nessun altro ferito a bordo.