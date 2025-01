Meloni | malgrado attacchigoverno solido

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.57 "Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo, il sostegno degli italiani rimane". Così la premiersui social, citando un sondaggio che vede "FdI al 30,1%, +0,5% rispetto al 16 gennaio". "Per me,questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l'interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta".