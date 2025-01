Amica.it - Look formale, ma romantico: il binomio da copiare a Maxima d’Olanda

Leggi su Amica.it

Per presenziare a una riunione della National Coalition for Financial Health (NCFG),d’Olanda ha scelto untotal pink perfetto per chi desidera distinguersi.Protagonista dell’ensemble è un cappotto lungo firmato Oscar de la Renta: in lana, doppiopetto e con il revers a lancia. Completano la mise una blusa in seta girocollo con maniche a sbuffo e dei pantaloni a palazzo. Inoltre la sovrana ha valorizzato ulteriormente l’outfit monocromatico con degli accessori marroni: mini bag da giorno firmata Smaak Amsterdam e stivaletti in pelle con tacco alto di Gianvito Rossi. GUARDA LE FOTO12 cappotti teddy scontati da non perdere ai saldi invernali 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, ma: ildad’Olanda Amica.