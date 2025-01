Ilgiorno.it - Le lezioni della scuola speciale. Si studia anche giocando a golf

Nata nel 1861 comecomunale di disegno e artigianato serale per operai, laPaolo Borsa è oggi un Centro di formazione professionale ecivica, con l’obiettivo di promuovere l’istruzione, la formazione e il lavoro attraverso percorsi per la crescita personale e professionale.grazie allo sport. Econ ilClub Milano che diventa palcoscenico di alcune ore di educazione motoria. Marco Crespi,ista professionista e il circolo monzese si sono resi disponibili per accogliere i ragazzi che provano l’emozione di colpire la pallina prima sul campo pratica e poi sul putting green. Dopo una breve introduzione il maestro dà ai ragazzi l’opportunità di esercitarsi individualmente con lui e poi in modo autonomo su entrambi i campi. E poi, tutti in campo per un paio di buche seguendo il maestro.