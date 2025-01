Ilfoglio.it - Il meccano Rimmel

compie cinquant’anni ma li porta bene. Era il gennaio 1975 quando Francesco De Gregori pubblicava il suo quarto album in studio. Il disco restò in classifica per sessanta settimane e vendette solo in quell’anno 400.000 copie. Le canzoni del disco sono nove e la prima, la più famosa –, appunto – dà il nome all’album. È un testo di 4 strofe di cinque versi più un ritornello di sei, ripetuto due volte, alla fine della seconda e nel finale. In tutto sono 32 versi. Poche le rime ma molti i rimandi tra i versi: due sole rime perfette (domandavi/guardavi nella terza strofa e me/te nella quarta); due parole-rima alla fine della prima e della seconda strofa (ma sono ripetizioni, con minime variazioni, dello stesso verso); una rima interna (vincente/invadente); altre assonanze sparse (vivere/Venere, nuovo/solo).