Oasport.it - Il Lecce passa 3-1 in casa del Parma e si allontana dalla zona retrocessione

Leggi su Oasport.it

Ilvince in rimonta per 3-1 indele conquista 3 punti di capitale importanza nella rincorsa alla salvezza. Il primo anticipo della 23a giornata della Serie A 2024-2025, giocato allo stadio “Tardini” del capoluogo emiliano, non ha lesinato in fatto di emozioni, con la formazione salentina che ha confermato il suo buon momento di forma. Dall’altra parte terza sconfitta nelle ultime 4 uscite e situazione sempre più complicata.Con questo risultato la squadra allenata da mister Giampaolo sale momentaneamente al 13° posto con 23 punti, mentre ilrimane in diciottesima (in) a quota 20. La sfida si apre con la rete dell’1-0 di Krstovic al minuto 25. Il centravanti giallorosso supera un avversario e supera Suzuki, ma il VAR annulla per fuorigioco. VAR protagonista anche al minuto 34, questa volta per decretare un calcio di rigore ai padroni di