Giorni della Merla bagnati ma niente gelo | nuova perturbazione sulla Bergamasca

Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi.Analisi SinotticaUn’isolata area di bassa pressione, inserita all’interno di una profonda saccatura che dall’Europa centrale si spinge fino alle aree interne dell’Algeria, farà affluire sull’Italia, umide correnti sud-occidentali. Molte nubi e precipitazioni diffuse ci accompagneranno sino alla serata di sabato, quando una graduale rimonta pressoria apporterà condizioni di tempo via via più stabili. Permane sulle nostre cime alpine, rischio valanghe tra il moderato ed il marcato.Venerdì 31 gennaio 2025Tempo previsto: mattinata con cieli irregolarmente nuvolosi, temporaneamente solo lungo la fascia alpina; da irregolarmente a molto nuvoloso sui restanti settori.