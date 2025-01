Lettera43.it - Giornata mondiale dell’acqua, perché si celebra il 22 marzo

Ogni anno, il 22sila, istituita nel 1992 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite in seguito alla Conferenza di Rio. Questo evento, che si tenne per la prima volta nel 1993, è dedicato a sensibilizzare il mondo sull’importanza delle risorse idriche e sulla necessità di preservarle. Nel 2025, il tema scelto è “Preserviamo i ghiacciai“. «I ghiacciai si stanno sciogliendo più velocemente che mai. Man mano che il pianeta diventa più caldo, il nostro mondo ghiacciato si sta restringendo, rendendo il ciclopiù imprevedibile. Per miliardi di persone questo significa inondazioni, siccità, frane e innalzamento del livello del mare», si legge sul sito dell’Onu.La crisi delle risorse idriche: i dati preoccupantiUn uomo recuperada un pozzo in Senegal (Getty).