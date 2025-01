Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Montefano stringe col difensore Bianchi

La società delcorre ai ripari e oggi è atteso illaziale Davide, classe 1993, che nelle Marche ha esperienze a Fossombrone e più di recente alla Sangiustese. I viola sono attesi domenica dal match in casa dei Portuali Dorica. "Una partita cruciale. Loro – osserva il presidente Stefano Bonacci – stanno ottenendo buoni risultati in casa e per noi si profila una gara in cui serviranno molta attenzione e concentrazione per evitare certi errori". In effetti il cammino della squadra è costellato da sbagli che sono costati parecchi punti. Una bella notizia: è meno grave l’infortunio delLorenzo Galeotti, per il quale si temeva qualcosa di peggio dopo che era uscito alla fine del primo tempo del match contro la K Sport Montecchio Gallo. Ilpuò poi contare sull’apporto di Matteo Palmucci, domenica il giocatore è rientrato in squadra dopo un infortunio.