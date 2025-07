Slot machine e giochi online | in un anno ogni lombardo ha perso in media 400 euro

Il gioco d'azzardo conquista la Lombardia, con una spesa media di quasi 400 euro a persona in un solo anno. Un trend che ha generato perdite per quasi 4 miliardi di euro, coinvolgendo adulti e minorenni in bar, ricevitorie, bingo e online. Ma cosa si cela dietro questi numeri impressionanti? È il momento di scoprirlo e riflettere sulle conseguenze di questa crescita incontrollata.

Nessun azzardo, solo una certezza, che il banco alla fine vince sempre. E ovunque. I lombardi in un anno hanno bruciato 4 miliardi di euro in gioco d’azzardo: scommesse, concorsi a premi, slot, videopoker. in bar, ricevitorie, bingo, online. Nel 2024 in Lombardia sono stati giocati 25 miliardi di euro, ne sono stati vinti 21 miliardi e le perdite ammontano a quasi 4 miliardi: poco meno di 400 euro a testa, compresi i minorenni, che non potrebbero puntare, e chi non gioca. Sono dati calcolati sui giochi legali: poi c’è il sommerso, incommensurabile. “Il fenomeno ha assunto dimensioni mostruose e non accenna a flettere, minaccia salute pubblica, relazioni famigliari e sociali, dinamiche dell’economia reale, equilibri finanziari, tenuta del tessuto di legalità ”, avvertono dalla d iocesi di Milano e dalla Caritas Ambrosiana, nell’ultimo loro dossier sull’azzardo nei 440 paesi delle sette zone pastorali della Chiesa milanese, dove, l’anno scorso, si sono giocati complessivamente 14 miliardi 262 milioni di euro e se ne sono persi 2 miliardi 152 milioni, in media più che altrove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Slot machine e giochi online: in un anno ogni lombardo ha perso in media 400 euro

In questa notizia si parla di: euro - slot - giochi - anno

Meno incassi, più dignità : chi sono i pochi esercenti che dicono no alle slot (nonostante i finanziamenti da migliaia di euro) - Dal 2013, le attività commerciali possono scegliere di non installare slot machine, VLT e simili, esibendo un

Nuove concessioni per i giochi online, nuove gare per quelle scadute, nuovi criteri per le sale slot: il governo riscrive le regole per il settore perché cresce la voglia di giocare, ma anche il gettito che va nelle casse dello Stato. Facendo attenzione al gioco illega Vai su Facebook

Slot machine e giochi online: in un anno ogni lombardo ha perso in media 400 euro; Le Slot Online che Pagano di Più nel 2025: Fino al 99% di RTP; Gioco d’azzardo, in Trentino spesi 400 milioni di euro. E la Finanza rileva 38 irregolarità fra slot e totem non autorizzati.

Gioco d'azzardo: l'Alto Adige spende un miliardo di euro all'anno in slot, gratta e vinci, scommesse e giochi online - il Dolomiti - E i numeri diffusi dall’agenzia delle Dogane la confermano ancora una volta: in Italia nel 2024 sono stati spesi 157 miliardi di euro. Segnala ildolomiti.it

Slot, scommesse, gratta e vinci. Duemila euro l’anno pro capite. Il Piceno oltre la media nazionale - MSN - A Folignano, che è il Comune in testa a questa particolare graduatoria, la spesa pro capite raggiunge i 4. msn.com scrive