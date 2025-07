Tra immissioni in ruolo e assegnazioni provvisorie è la settimana decisiva? QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 7 luglio alle 14 | 30

Una settimana cruciale per il futuro della scuola italiana: tra immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e rinnovi contrattuali, l'attenzione è tutta puntata sugli sviluppi che potrebbero cambiare la vita di migliaia di docenti. Il 7 e l’8 luglio saranno giorni decisivi per chiarire le modalità di stabilizzazione e mobilità, con il sindacato UIL scuola pronta a fare luce sulle prossime mosse. Una svolta si avvicina: scopriamo insieme cosa aspettarci.

Inizia una settimana, probabilmente, decisiva per il personale scolastico. L'8 luglio ci sarà l'attesa informativa sindacale annuale sulle immissioni in ruolo. C'è attesa per capire come saranno realizzate le stabilizzazioni per il prossimo anno scolastico: da capire sia l'ordine che il numero dei docenti che avrà un contratto a tempo indeterminato. Non solo: si aspetta anche l'incontro conclusivo per la firma del rinnovo sulla mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

