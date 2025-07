La fuga di Andrea Cavallari detenuto alla Dozza dopo le foto ricordo della laurea a Giurisprudenza

Una fuga sorprendente scuote il mondo giudiziario: Andrea Cavallari, condannato per la tragica strage di Corinaldo, aveva appena discusso la laurea in giurisprudenza alla Dozza quando, improvvisamente, scomparso. Tra foto ricordo e tensioni familiari, emerge un quadro complesso che solleva interrogativi sulla sua fuga e sul ruolo di un padre determinato a sollecitarne l'esame. Un episodio che potrebbe segnare una svolta nel caso ancora aperto.

Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo, ha discusso la tesi poi è sparito. “Il padre aveva sollecitato un esame”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La fuga di Andrea Cavallari, detenuto alla Dozza, dopo le foto ricordo della laurea a Giurisprudenza

In questa notizia si parla di: fuga - andrea - cavallari - detenuto

Andrea Cavallari esce dal carcere per laurearsi ma non rientra: è in fuga con la fidanzata. Il 26enne era condannato per la strage di Corinaldo - Andrea Cavallari, 26 anni condannato per la strage di Corinaldo, aveva ottenuto un permesso speciale dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea.

Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea. In prigione, però, non è più tornato. È in fuga da giovedì Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Arrestato nel 2019 insieme ad a Vai su Facebook

La fuga di Andrea Cavallari, detenuto alla Dozza, dopo le foto ricordo della laurea a Giurisprudenza; Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere per la laurea e fugge; Strage di Corinaldo, esce dal carcere per la laurea e fugge: ricercato Andrea Cavallari.

La fuga di Andrea Cavallari, detenuto alla Dozza, dopo le foto ricordo della laurea a Giurisprudenza - Il 26enne, condannato per la strage di Corinaldo, ha discusso la tesi poi è sparito. Segnala bologna.repubblica.it

Andrea Cavallari in fuga dal carcere, discute la tesi di laurea e sparisce con la fidanzata: il 26enne è condannato per la strage di Corinaldo - È ancora latitante Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei membri della cosiddetta "banda dello spray" coinvolta nella tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Secondo leggo.it