Il nuovo accesso libero a medicina sembra creare più problemi alle università che risolvere la mancanza di medici

Il nuovo accesso libero a Medicina sta rivoluzionando il panorama universitario, con alcuni atenei che affrontano una vera e propria esodo di immatricolazioni. Mentre la riforma promette di risolvere la carenza di medici, le sfide di gestione si fanno sentire. Tra entusiasmo e scetticismo, il futuro di questa rivoluzione educativa dipende dalla capacità delle università di adattarsi alle nuove dinamiche e di garantire un percorso efficace per gli studenti.

