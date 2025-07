Italia divisa tra caldo estremo e maltempo | 44°C a Foggia nubifragi e alberi caduti in Toscana Temporale anche a Perugia

l’Italia, dividendo il paese tra ondate di calore roventi e temporali devastanti. A Foggia, con i suoi 44°C record, il caldo ha messo a dura prova abitanti e infrastrutture, mentre in Toscana e Umbria la furia del maltempo ha causato nubifragi e alberi caduti. Questa dualità climatica impone una riflessione sulla nostra capacità di adattamento a un’Italia sempre più segnata dai cambiamenti climatici.

Un’Italia spaccata in due quella che ha affrontato il primo weekend di luglio: mentre al Centro-Sud e nelle Isole l’anticiclone africano continua a far impennare le temperature, il Nord e parte del Centro si trovano alle prese con temporali violenti, grandinate e nubifragi. A Foggia, domenica 6 luglio, si è registrato un picco impressionante di 44 gradi, una delle temperature più alte dell’estate 2025 finora. Il caldo estremo ha colpito duramente anche altre città del Sud, con colonnine di mercurio costantemente oltre i 35°C durante le ore centrali della giornata. Situazione simile anche in Sicilia, Sardegna e nelle regioni ioniche, dove il caldo africano sembra destinato a proseguire almeno fino alla metà della settimana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Italia divisa tra caldo estremo e maltempo: 44°C a Foggia, nubifragi e alberi caduti in Toscana. Temporale anche a Perugia

In questa notizia si parla di: italia - caldo - estremo - foggia

Ancora caldo sull’Italia nel weekend, oggi 15 città da bollino rosso - L'Italia continua a vivere un weekend da record, con 15 città ancora da bollino rosso secondo il bollettino di oggi, 5 luglio.

FOGGIA: oggi ultimo giorno dal caldo estremo, lunedì 7 luglio caldo intenso, martedì 8 caldo gradevole, mercoledì 9 ? crollo termico e temporali con una massima di soli +26°C giovedì 10 graduale miglioramento, poco nuvoloso e massima di +29°C. Da ve Vai su Facebook

Dal 6 luglio tregua dal caldo, rischio nubifragi. Ecco dove - Oggi lieve calo termico, da domani temporali al Nord e in Toscana; Caldo record in Europa, davvero in Spagna si sono raggiunti 54 °C? Non proprio, capiamo come leggere la mappa ESA; METEO Foggia tra le aree più roventi del pianeta: 49 gradi al suolo, come nel Sahara.

Italia divisa tra caldo estremo e maltempo: 44°C a Foggia, nubifragi e alberi caduti in Toscana. Temporale anche a Perugia - A Foggia, domenica 6 luglio, si è registrato un picco impressionante di 44 gradi, una delle temperature più alte dell’estate 2025 finora. Da laprimapagina.it

METEO Fine del caldo estremo: un fronte freddo porta temporali violenti e un respiro d’ossigeno - I giorni di caldo africano eccezionale che hanno attanagliato l'Italia stanno per finire. Segnala statoquotidiano.it