Vacanze online? Prima di partire, scopri le semplici regole per prenotare in sicurezza e vivere il viaggio dei tuoi sogni senza brutte sorprese. Con un po' di attenzione, puoi evitare truffe e delusioni, assicurandoti che il soggiorno sia sereno e piacevole. La prevenzione è la chiave per una vacanza spensierata: ecco come proteggerti prima di partire.

È uno degli incubi dell’estate, soprattutto per chi ama girare il mondo. Prenotare e poi trovarsi con un alloggio molto diverso da quello scelto. O addirittura non trovarlo affatto. Le truffe estive sono un rischio che in questo periodo, con molti viaggi all’estero sconsigliati per i pericoli legati ai conflitti oppure alla minaccia terroristica e i tanti vacanzieri alla ricerca di un luogo dove andare, diventa più che mai concreto. Vacanze on the Road in USA: la Route 66 compie 100 anni X Leggi anche › Truffa della prenotazione annullata su Booking: come riconoscerla ed evitarla Anche quest’anno la Polizia ha preparato un vademecum per i cittadini e lo ha fatto in collaborazione con le principali piattaforme on line ritenute affidabili per la scelta dei posti dove trascorrere le proprie vacanze. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Prenotare in sicurezza per evitare brutte sorprese all’arrivo. Ecco alcune semplici regole da seguire

