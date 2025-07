Incidenti montagnaun morto in Piemonte

Un tragico incidente in Piemonte scuote la montagna: un alpinista di 56 anni, carabiniere esperto, ha perso la vita precipitando nella Val Maira durante l'ascensione della celebre cresta Sigismondi. La sua caduta, avvenuta a circa 50 metri dalla seconda sosta, ha portato a un drammatico intervento di soccorso. Un ricordo che ci ricorda quanto la montagna possa essere affascinante ma anche imprevedibile e pericolosa.

7.00 In Piemonte, un alpinista è morto in Val Maira, nel Cuneese, dopo essere precipitato nella zona della Rocca Castello.Era un carabiniere di 56 anni. La cordata era impegnata nella salita della cresta Sigismondi, una classica dell'arrampicata di questa montagna. All'altezza della seconda sosta, l'uomo è scivolato restando appeso alle corde circa 50 metri più in basso.L'allarme è stato dato da una persona che lo ha visto cadere e poi non riuscire a proseguire e anche dal compagno di cordata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

