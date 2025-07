Segreti di famiglia 2 replica puntata 7 luglio in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento di oggi con "Segreti di famiglia" (Yargi), la soap turca che tiene i telespettatori con il fiato sospeso. La puntata del 7 luglio si infiamma: Cigdem si scontra con Ceylin in un gesto drammatico, mentre Burak interviene salvando la situazione. La scena, vista da Pars, lascia tutti senza parole. Rivedi l’episodio 19 in replica streaming su Mediaset e scopri cosa accadrà nei prossimi sviluppi di questa appassionante vicenda familiare.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7 luglio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Cigdem provoca Ceylin e cerca di colpirla con un coltello, ma interviene Burak che riesce a disarmare Cigdem, la quale si ferisce. La scena viene vista da Pars. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 19 in replica streaming.

