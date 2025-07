Re Carlo l’invito di Harry agli Invictus sarà rifiutato | cosa c’entra Camilla

Il coinvolgimento di Camilla e le dinamiche familiari di Casa Windsor si intrecciano con l’entusiasmo per gli Invictus Games 2027, un evento che promette di rafforzare il legame tra i membri della famiglia reale e i protagonisti di questa straordinaria iniziativa. Mentre Harry si dedica all’organizzazione dei prossimi giochi, le relazioni e le aspettative di un futuro condiviso tra i principi e la regina consorte si fanno sempre più intense.

Non è trascorso poi molto tempo da quando il Principe Harry ha celebrato la conclusione degli Invictus Games 2025. Sta però già pianificando i prossimi giochi dedicati a militari feriti, infortunati e malati, così come ai veterani. Il processo è già ampiamente in svolgimento e i giochi si terranno nel 2027 nella sua Inghilterra, precisamente a Birmingham. Inutile dire che il secondo genito di Re Carlo spera di poter ritrovare il padre in questa circostanza. Invictus Games 2027. Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, il Principe Harry vorrebbe che i membri della Famiglia Reale partecipassero agli Invictus Games 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it