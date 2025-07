Viale città di Cutro Libera e Agende Rosse spalleggiano De Miro | | Basta coi vittimismi

La proposta di rinominare viale Città di Cutro in “Reggio Emilia città libera da tutte le mafie” ha acceso un acceso dibattito. Antonella De Miro, ex prefetto e simbolo della lotta antimafia con le sue interdittive, ha acceso i riflettori su questa iniziativa. Con agende rosse e cittadini attivi, la discussione si anima: basta vittimismi, ora serve azione concreta. La sfida è trovare un equilibrio tra memoria e progresso.

Non si placa la polemica sulla proposta di cambiare il nome a viale città di Cutro (in "Reggio Emilia città libera da tutte le mafie"). L'invito è stato lanciato il 1° luglio scorso da Antonella De Miro, ex prefetto dal 2009 al 2014 e protagonista con le sue interdittive antimafia della stagione alle infiltrazioni della 'ndrangheta culminata col maxi processo Aemilia, durante la cerimonia a Rubiera in cui le è stata conferita la cittadinanza onoratio. Secondo De Miro il viale inaugurato nel 2009 nella zona di accesso a Reggio dall'A1 evocherebbe i clan che tentavano di "comandare in città". "Non possiamo restare indifferenti alle parole della ex prefetta" interviene il gruppo Agende Rosse di Reggio Emilia e provincia, che accoglie la proposta di De Miro come "un importante appello che come gruppo antimafia riteniamo che possa essere rivolto a due soggetti".