Alunna con PDP viene bocciata genitori fanno ricorso al TAR e lo vincono I giudici | La scuola non ha rispettato le misure compensative SENTENZA

Quando si tratta di garantire i diritti degli alunni con disabilità, il rispetto delle misure compensative è fondamentale. La recente sentenza del TAR Toscana n.1276/2025 dimostra come la tutela legale possa fare la differenza, ribaltando una decisione ingiusta e riconoscendo la priorità delle misure personalizzate. Questa vittoria apre un importante precedente, sottolineando l'importanza di un’istruzione inclusiva e rispettosa delle norme. La sentenza rappresenta un faro per tutte le famiglie e gli operatori scolastici.

Il Tar della Toscana, con sentenza n.12762025, depositata lo scorso 2 luglio, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una studentessa con disabilità, annullando la decisione di non ammissione alla classe successiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: genitori - ricorso - alunna - viene

Alunno con fragilità psicofisiche prende 6 in condotta per “reiterate mancanze di rispetto verso docenti e compagni”. I genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. SENTENZA - Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori di uno studente con fragilità, confermando il voto 6 in condotta assegnato per reiterate mancanze di rispetto.

"Il giornale RietiLife ha pubblicato una lettera scritta di pugno dai genitori di una studentessa che è appena stata bocciata per le troppe assenze, nonostante avesse certificato dei problemi di salute e ottenuto ottimi voti: “Poco prima dello scrutinio — esattamen Vai su Facebook

Alunno con Dsa viene bocciato, i genitori fanno ricorso: La scuola lo ha emarginato, ma i giudici danno loro torto: Impegno del ragazzo discontinuo, valutazione corretta. SENTENZA; Vicenza, bocciato alle medie perché troppo dotato. Ma promosso dal Tar dopo il ricorso dei genitori; Ricorso al Tar contro la bocciatura, ma nel frattempo l'alunna cambia scuola e viene promossa.

Il Tar promuove l’alunna con disturbi dell’apprendimento bocciata. «Errate modalità di verifica» - Empoli, respinta agli esami di riparazione in prima superiore. Scrive msn.com

Alunno con plus dotazione viene bocciato a Vicenza: i genitori fanno ricorso e viene promosso dal Tar del Veneto - MSN - Studente cognitivamente «troppo dotato» era stato bocciato, viene promosso dal Tar del Veneto. Segnala msn.com