Sport in tv oggi lunedì 7 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Se sei appassionato di sport e vuoi seguire ogni emozione in tempo reale, non perdere il nostro approfondimento su cosa vedere in TV e streaming oggi, lunedì 7 luglio. Dalle sfide di Wimbledon agli eventi più caldi del giorno, scopri gli orari, le discipline coinvolte e come vivere ogni istante senza perderti nulla. Preparati a tifare i tuoi beniamini e a vivere un’altra giornata all’insegna dell’adrenalina sportiva!

Quest’oggi, lunedì 7 luglio, la nuova settimana si aprirà con una giornata di sport estremamente interessante in chiave azzurra seppur con non troppi eventi e discipline coinvolte. Grande attesa per i tre italiani impegnati negli ottavi di finale del tabellone maschile di Wimbledon, con l’obiettivo di superare anche il quarto turno ed entrare tra i migliori 8 dei Championships. Il numero uno al mondo Jannik Sinner affronta da favorito il bulgaro Grigor Dimitrov sul Centre Court più suggestivo e importante del panorama internazionale, mentre Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego saranno chiamati ad una sfida complicata rispettivamente contro il veterano croato (ex finalista di questo torneo) Marin Cilic ed il giovane talento americano Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

