Saverio Raimondo risponde alle domande più cercate sul web

Preparati a scoprire i segreti di Saverio Raimondo, il brillante stand-up comedian e conduttore che non ha paura di essere sé stesso. In questo episodio di Autocomplete Interview di Wired Italia, si mette a nudo (metaforicamente, per fortuna) rispondendo alle domande più cercate sul web. Un’occasione unica per conoscere da vicino un artista provocatore e intelligente: e voi, le domande più curiose le avete già pensate?

Stand-up comedian, conduttore, provocatore di professione: Saverio Raimondo si mette a nudo (metaforicamente, per fortuna) rispondendo alle domande più googlate sul suo conto, nel nuovo episodio del format Autocomplete Interview di Wired Italia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Saverio Raimondo risponde alle domande più cercate sul web

In questa notizia si parla di: saverio - raimondo - domande - risponde

La comicità irriverente di Saverio Raimondo alla Rocca Malatestiana con "Risate finte" - Preparati a ridere senza freni con la comicità irriverente di Saverio Raimondo alla Rocca Malatestiana di Cesena! Lunedì 30 giugno, alle ore 20.

Saverio Raimondo risponde alle domande più cercate sul web; Saverio Raimondo, guida al senso del comico; Saverio Raimondo.

Saverio Raimondo risponde alle domande più cercate sul web - up comedian, conduttore, provocatore di professione: Saverio Raimondo si mette a nudo (metaforicamente, per fortuna) rispondendo alle domande più googlate sul suo conto, nel nuovo episodio del f ... Da wired.it

Le domande (Im)possibili di Wired a Saverio Raimondo - Al Wired Next Fest 2022 di Milano abbiamo chiesto ai nostri ospiti di pescare a caso alcune domande da un mazzo di 61 ... Secondo wired.it