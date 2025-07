Multe si sfiora il miliardo Ora stretta sugli autovelox

Sanzioni su del 7%. Solo dalla velocità oltre 105 milioni. Emendamento Lega: "Comuni, censite i dispositivi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Multe, si sfiora il miliardo. Ora stretta sugli autovelox

In questa notizia si parla di: multe - sfiora - miliardo - stretta

Multe, si sfiora il miliardo. Ora stretta sugli autovelox.

Multe, si sfiora il miliardo. Ora stretta sugli autovelox - La Lega giovedì scorso rivendicava l’approvazione in Commissione Trasporti del suo emendamento al Decreto Infrastrutture: i Comuni saranno tenuti a segnalare ... Segnala msn.com

Multe, aumenti dal 2025: saranno adeguate all’inflazione. «Rincari fino al 17%». Ecco come cambiano - Il Messaggero - Con le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida e per l’attraversamento con il semaforo rosso che potrebbero arrivare a sfiorare ... Da ilmessaggero.it