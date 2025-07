La rete invisibile dell’Iran in Italia tra spie editoria e propaganda digitale

la ricerca accurata, sveliamo questa rete invisibile che collega l’Iran all’Italia, un sistema sottile e potente che plasma opinioni e influenze senza fare rumore. Un mondo nascosto ma estremamente strategico, che merita di essere conosciuto a fondo per comprendere le sfide della nostra società moderna. In questo articolo, esploreremo le sue varie sfaccettature e gli strumenti utilizzati, offrendo una panoramica completa e approfondita.

C'è un Iran silenzioso che attraversa le maglie della società italiana. Non quello delle cronache di guerra o dei comunicati ufficiali, ma un Iran che agisce sottotraccia, dentro centri culturali, comunità religiose e attraverso un sofisticato apparato di propaganda digitale e soft power. Un sistema pensato per costruire tolleranza o adesione, soprattutto in ambienti accademici, religiosi e politici di nicchia. Grazie a fonti dirette e materiali, viene fuori che la Repubblica Islamica ha messo in piedi anche in Italia una rete di sorveglianza attiva sui dissidenti, fatta di pedinamenti, intercettazioni digitali e intimidazioni mirate.

