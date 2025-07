La bergamasca Gloria Verni | La mia arte ispirata alla passione per i viaggi

La bergamasca Gloria Verni, in arte Airolg, incarna la passione per i viaggi e l’arte, dimostrando che seguire le proprie passioni è la chiave del successo e della realizzazione. Con un talento versatile e una formazione completa, crea capolavori ispirati dai suoi viaggi, trasformando ogni esperienza in espressione artistica. La sua storia ci insegna che abbracciare le proprie passioni può aprire le porte a un mondo di possibilità e successi.

Seguire le proprie passioni è la chiave del successo e della realizzazione personale e professionale. Se ne ha conferma guardando il percorso dell'artista bergamasca Gloria Verni in arte Airolg, classe '98, che dà vita a capolavori coniugando l'amore per l'arte e per i viaggi che ne costituiscono una fonte d'ispirazione. Il suo talento versatile unito a una formazione a tutto tondo le permette di esprimersi attraverso diverse tecniche artistiche che spaziano dal disegno al dipinto, dalla scultura alla fotografia, dalla grafica alle illustrazioni, dai murales ai video: l'abbiamo intervistata per saperne di più.

ENDINE – Gloria che ha trasformato la passione per l’arte nella sua professione: “Lavoro con la vernice mangia smog, un metro quadro di parete corrisponde a un albero ... - Gloria risponde dall’altra parte del telefono con una voce squillante ed energica, con quel pizzico di entusiasmo che rispecchia perfettamente il suo essere vulcanico. Lo riporta araberara.it