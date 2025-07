L’Ue ha capito male con Trump l’adulazione non funziona

In un mondo in continua evoluzione, le strategie governative e le decisioni commerciali assumono un ruolo cruciale nel plasmare il futuro economico globale. Scott Bessent, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha recentemente svelato che Donald Trump invierĂ una lettera a circa cento paesi, minacciando il ritorno dei dazi ai livelli di aprile se non si raggiunge un accordo. Ma come funzionano veramente questi giochi di potere? Scopriamolo insieme.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha spiegato ieri alla Cnn che nei prossimi giorni Donald Trump invierĂ una lettera a circa cento paesi, in cui chiarirĂ che, in mancanza di un accordo, il primo agosto i dazi torneranno ai livelli annunciati il 2 aprile nel famigerato « Liberation Day ». Quindi, per spiegare come funziona il gioco, ha fatto l'esempio dell'Europa: «Abbiamo visto che la Ue è stata molto lenta a sedersi al tavolo delle trattative. Tre settimane fa, un venerdì mattina, il presidente Trump ha minacciato dazi del 50 per cento. Nel giro di poche ore cinque leader nazionali europei hanno chiamato e Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, era al telefono.

