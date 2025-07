Portogallo-Italia femminile dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei | formazioni e canale TV

Il calcio femminile si accende con la sfida tra Portogallo e Italia agli Europei in Svizzera, un match imperdibile per consolidare la posizione nel Gruppo B. Le Azzurre, fresche di vittoria contro il Belgio, sono pronte a dare il massimo. Dove poter seguire questa emozionante partita? Solo su Rai2 e RaiPlay, dalle 21:00, per vivere ogni momento della passione europea. Continua a leggere per scoprire formazioni e dettagli.

Portogallo-Italia è la seconda partita del Gruppo B al Campionato Europeo femminile che si sta disputando in Svizzera. Azzurre attese alla seconda vittoria dopo il successo all'esordio contro il Belgio. Diretta esclusiva su Rai2 e su RaiPlay dalle 21:00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: portogallo - italia - femminile - vederla

Mattarella: "Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile" - Il 25 aprile segna un'importante data per Italia e Portogallo, rappresentando il ricordo di battaglie per la democrazia e la libertà .

?#UEFAWomensEuro 2025, #Portogallo-#Italia: dove vederla in TV Vai su X

Anche nel femminile le sorprese non mancano La vincitrice del Roland Garros fuori al primo turno. Screenshot: Eurosport Vai su Facebook

Portogallo-Italia femminile dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Portogallo-Italia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni e canale TV; Italia - Portogallo agli Europei di Calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta.

Portogallo-Italia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni e canale TV - Italia è la seconda partita del Gruppo B al Campionato Europeo femminile che si sta disputando in Svizzera ... Secondo fanpage.it

Europei femminili, Portogallo-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Dopo la vittoria all’esordio contro il Belgio, le azzurre del Ct Soncin cercano il pass per i quarti di finale che manca dal 2013. Riporta msn.com