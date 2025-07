Tour de France 2025 tappa 3 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Tour de France 2025 si prepara a regalare un altro spettacolo con la Tappa 3, da Bologne sur Mer. Dopo l'intensità delle prime frazioni, questa tappa si prospetta come un’occasione ideale per i velocisti, tra vento e strategie in corsa. Chi dominerà il percorso? Scopriorari tv, favoriti e tutto ciò che serve per vivere ogni momento di questa emozionante corsa, perché anche questa tappa promette scintille.

Bologne sur Mer, 7 luglio 2025 – Dopo le scintille, una tregua (presunta) al Tour de France 2025. La tappa 3 sembra disegnata su misura per i velocisti, vento permettendo e sempre che la tensione in corsa non sia sufficiente anche oggi, come nella frazione di Lille, per far saltare il banco. Anche ieri, comunque, le emozioni non sono mancate. Era nell’aria, visto il percorso da classiche, il successo di Mathieu Van der Poel nella seconda tappa. L’olandese della Alpecin ha prevalso a Boulogne sur Mer, in un podio regale con Tadej Pogacar secondo e Jonas Vingegaard terzo, a confermare le forze in campo anche in ottica classifica generale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net