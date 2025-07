Il caldo dà tregua | le massime crollano sotto i 30°C ma altri rovesci in arrivo lunedì

Dopo settimane di ondata di caldo intenso, una fresca saccatura proveniente dalla Francia porta un'interessante svolta: temporali, calo delle temperature e un clima più variabile. La tregua estiva, seppur temporanea, ci regala sollievo, ma attenzione: altri rovesci sono in agguato già da lunedì. Prepariamoci a un cambiamento che promette di portare freschezza e nuovi scenari meteorologici.

Dopo oltre due settimane caratterizzate dal dominio quasi incontrastato dell’anticiclone afro-azzorriano responsabile del gran caldo di questi ultimi giorni, dalla giornata di domenica una saccatura in discesa dalla Francia sta determinando condizioni di spiccata variabilità, associata a temporali anche di forte intensità e un deciso calo termico che proseguirà fino a mercoledì. Di seguito ritorno nuovamente a condizioni di tempo stabile e più caldo ma non con picchi oltre i 35°C. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 7 luglio 2025 Tempo Previsto: Al mattino su tutti i settori cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo residua instabilità sugli estremi settori nord-orientali della regione ma in rapido miglioramento nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it