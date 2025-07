Sarabanda Celebrity le pagelle | Anna Tatangelo capogruppo 8 Alvin e il potere della radio 8

Domenica 6 luglio, l’appuntamento con Sarabanda Celebrity ha regalato momenti di divertimento e emozioni, confermando il suo status di intrattenimento irresistibile. Le stelle si sono sfidate con entusiasmo, tra punteggi e colpi di scena, creando un mix di leggerezza e competizione. Entriamo nel dettaglio di questa puntata coinvolgente, esplorando le performance dei protagonisti e scoprendo chi ha conquistato il pubblico e la giuria. Ecco i voti e le pagelle di questa serata indimenticabile.

Nuovo appuntamento con Sarabanda Celebrity di domenica 6 luglio. La versione Vip dello storico programma condotto da Enrico Papi convince e diverte, ma scendiamo nel dettaglio di questa puntata. Come al solito, spazio a due squadre di volti noti, pronte a darsi battaglia, seguendo la regola del “ maschi contro femmine “. Il team femminile è stato composto da: Anna Tatangelo, Siria, Jessica Morlacchi e Rossella Brescia. Il team maschile, invece, ha visto giocare: Frankie hi-nrg, Riccardo Rossi, Alvin e AKA 7even. Enrico Papi ottimo padrone di casa. Voto: 8. Enrico Papi sembra aver trovato il proprio giusto equilibrio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le pagelle: Anna Tatangelo capogruppo (8), Alvin e il potere della radio (8)

SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE - Domenica 25 maggio su Italia 1 alle 21.20, ritorna “Sarabanda Celebrity,” il celebre game musicale condotto da Enrico Papi.

Sto guardando Sarabanda Celebrity. La squadra delle donne, guidata da Anna Tatangelo, sta stracciando quella degli uomini, capitano Frankie hi-nrg, che si vanta di aver aperto per Bowie a Pistoia nel 1998. Tv estiva ti adoro, non lasciamoci mai. Vai su X

Ci fanno ricordare tanta buona musica e rallegrano le serate”, è uno dei commenti che circolano in rete dopo le ultime puntate di Sarabanda Celebrity. Domenica 6 luglio torna il programma su Italia 1, con Enrico Papi di nuovo al timone pronto a regalare al pu Vai su Facebook

