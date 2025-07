‘Buongiorno come sta?’ Un abbraccio e via l’orologio d’oro a mia madre 80enne

Truffe sempre più sofisticate colpiscono le persone anziane, ma conoscere i loro schemi può fare la differenza. Come nel caso di Treviglio, dove due donne di 81 e 92 anni sono state avvicinate da una giovane ben vestita con modi gentili, che ha tentato di ingannarli fingendo un'attenzione improvvisa. Restare vigili e informati è fondamentale per proteggersi: ecco come riconoscere e contrastare questi raggiri prima che siano troppo tardi.

Treviglio. Il copione del raggiro è il solito, collaudatissimo, ma parlarne è sempre utile. “Buongiorno signore, come state?”. Così si è presentata una ragazza sui 25 anni, ben vestita e dai modi gentili, a due anziane appena uscite da Messa a Treviglio. “Mia madre ha 81 anni, la sua amica 92 – racconta la figlia, B.M. -. Erano in via XX Settembre, non lontano dalla caserma dei carabinieri. Verso le 11 è scesa questa ragazza da una grossa macchina grigia. Ha provato ad attaccare bottone con l’amica di mia madre, poi ha iniziato a rivolgere l’attenzione verso di lei”. Entrambe le signore erano piuttosto stupite per il comportamento mostrato dalla giovane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “‘Buongiorno, come sta?’ Un abbraccio e via l’orologio d’oro a mia madre 80enne”

"'Buongiorno, come sta?' Un abbraccio e via l'orologio d'oro a mia madre 80enne"

