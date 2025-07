Come prendersi cura al meglio di una persona con demenza senza trascurare se stessi Arriva una guida gratuita

Scopri come prendersi cura di una persona con demenza senza dimenticare te stesso con la nostra guida gratuita. Il Progetto Teseo offre due volumi dedicati a pazienti e caregiver, accompagnati da un supporto dedicato della Centrale operativa. Un percorso di ascolto e accoglienza personalizzata ti aiuterà ad affrontare questa sfida con consapevolezza e serenità . Perché ogni passo conta, e insieme possiamo fare la differenza.

