Luino lite familiare finisce nel sangue | Boris Rezzonico muore accoltellato dal figlio

Una tranquilla serata a Luino si è trasformata in tragedia quando un violento alterco familiare ha costato la vita a Boris Rezzonico, accoltellato dal proprio figlio. La vicenda sconvolge la comunità e solleva numerosi interrogativi sul fragile equilibrio che può precipitare in tragedia. Mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire i fatti, si apre un doloroso capitolo sulla fragilità delle relazioni familiari.

Luino (Varese), 7 luglio 2025 - È Boris Rezzonico, cittadino svizzero, 57 anni, la vittima dell' omicidio consumatosi poco prima delle 20 di ieri sera – domenica 6 luglio – in via Vittorio Veneto a Luino, in provincia di Varese. L'uomo era residente a Lugano con i due figli adottivi. Uno dei due, Francesco Rezzonico di 25 anni, lo ha accoltellato a morte con un coltello da cucina per poi allontanarsi dall'abitazione. I carabinieri della compagnia di Luino e del Reparto di Varese lo hanno bloccato poco dopo a qualche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio. Il 25enne è stato portato in caserma e con ogni probabilità sarà destinatario di un fermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luino, lite familiare finisce nel sangue: Boris Rezzonico muore accoltellato dal figlio

In questa notizia si parla di: rezzonico - luino - boris - lite

Luino, lite familiare finisce nel sangue: Boris Rezzonico muore accoltellato dal figlio; Furibonda lite dopo il pranzo della domenica: papà accoltellato a morte dal figlio adottivo; Luino, figlio adottivo uccide il padre di 57 anni.

Luino, lite familiare finisce nel sangue: Boris Rezzonico muore accoltellato dal figlio - Uno dei due, il 25enne Francesco, lo ha colpito con un coltello da cucina; l’altro ha cercato invano di fermarlo, scagliandos ... Segnala ilgiorno.it

Luino: violenta lite sui binari - varesepress.info - Luino: violenta lite sui binari Il fatto di cronaca è accaduto intorno alle ore 20. Secondo varesepress.info