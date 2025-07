La storia di Thomas D’Alba l’ex paracadutista della Folgore diventato foreign fighter per Kiev | Soldato dalla parte dei bambini Era un uomo gentile

La storia di Thomas D’Alba, ex paracadutista della Folgore e musicista del Legnanese, è un racconto di coraggio e umanità. Soldato dalla parte dei bambini e volontario in Ucraina, ha scelto di mettere la propria vita al servizio di cause nobili. La sua tragica scomparsa a soli 40 anni ci ricorda che il vero valore sta nel sacrificio per gli altri. Una vita dedicata all’umanità, che merita di essere ricordata.

Rescaldina (Milano), 7 luglio 2025 – Ucciso mentre combatteva in Ucraina, a soli 40 anni. La vita del foreign fighter Thomas D’Alba, ex paracadutista della Folgore, musicista ed insegnante del Legnanese, è stata segnata da scelte coraggiose e radicali: dopo una carriera nella musica e l’impegno come docente alla scuola ’Niccolò Paganini’ di Legnano, aveva deciso di lasciare tutto per unirsi volontariamente all’esercito ucraino, in prima linea contro l’invasione russa. Residente a Rescaldina e domiciliato a Legnano, D’Alba era conosciuto in città non solo per la sua passione per la musica, in special modo per la batteria, ma anche per la riservatezza e l’umanità che lo contraddistinguevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia di Thomas D’Alba, l’ex paracadutista della Folgore diventato foreign fighter per Kiev: “Soldato dalla parte dei bambini. Era un uomo gentile”

